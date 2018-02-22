Временные ограничения коснутся также сгущенки и сливок

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 26 февраля запретила поставки белорусского молока и целого ряда молочной продукции, сообщается на сайте ведомства.

В том числе под ограничения попали сухое молоко и сухие сливки, молочная сыворотка и молочный концентрат.

"В связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию, Россельхознадзор до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции с 26 февраля 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений", – говорится в заявлении санитарной службы.

Ранее в четверг Россельхознадзор уведомил о запрете ввоза в РФ молочных продуктов и мяса с шести белорусских предприятий: ИООО "АРВИБЕЛАГРО", ОАО "Борисовский мясокомбинат №1", ОАО "Молоко", ОАО "Оршанский молочный комбинат производственный цех Сенненский", ЗАО "Партнер и К" и УПП "Полоцкий молочный комбинат".

Свое решение ведомство объяснило обнаруженными в них бактериями и вредными веществами.

Причем ведомство отмечает, что данный перечень составлен в дополнении к тому, который был уже опубликован накануне, 21 февраля. В этот же день Россельхознадзор сообщил, что направил письмо в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Белоруссии "с озабоченностью о сложившейся ситуации с безопасностью молока и молочной продукции, поступающих из Республики".

В Минске сегодняшняя информация из Москвы стала откровением.

"Только что прочитали (о решении Россельхознадзора)… Сейчас выясняем, что побудило к такому решению", - сказал РИА "Новости" первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич.

Надо признать, что это далеко не первое бодание двух санитарных служб насчет продукции из братской нам страны. Скажем, в мае 2017 г. российское ведомство уже ограничивало белорусскую молочку из-за выявленных в продукции запрещенных антибиотиков – инкомицина, натамицина, ципрофлоксацина и тилозина. А ранее в феврале был частично запрещен ввоз говядины из Минской области.

