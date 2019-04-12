Москва устала от бесконечного нытья белорусского лидера

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко самое время сменить риторику в отношении РФ, иначе Минску прилетит такая "ответка" от Москвы, что мало не покажется. По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, новый российско-белорусский конфликт обернется для белорусов большими финансовыми потерями.

Лукашенко угрожает остановить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в ответ на запрет поставок санкционной продукции, которая попадает на отечественный рынок под видом белорусской. Труба нуждается в ремонте и даже якобы вредит экологии, передает телеканал "360". Однако этот шаг ударит прежде всего по самой Белоруссии, которая потеряет из-за него деньги. Кроме того, под угрозой окажется работа белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Они могут лишиться той нефти, что поступает к ним напрямую по льготной цене, которую они перепродают в Европу уже как нефтепродукт. Это произойдет, опять же, в том случае, если белорусы остановят прокачку через "Дружбу" под предлогом ремонта.

"Россия скажет: "Действительно, трубы-то старые, прогнивают, давайте чинить". И мы со своей стороны тоже начнем трубы ремонтировать. И тогда их НПЗ останутся без нефти и встанут", – сказал Юшков, его цитирует "Взгляд".

Конечно, остановка транзита является радикальным сценарием, но для Минска есть и другие риски в конфликте. Москва может в следующем году отменить правила "перетаможки" нефти. Это довольно специфическая схема субсидирования Белоруссии. Выглядит она следующим образом. Белоруссия закупает у России 18 млн т черного золота из плановых 24 млн, а остальные 6 млн идут транзитом за рубеж как российские. Поставщики платят в бюджет РФ экспортные пошлины, а оттуда эти деньги кочуют в белорусскую казну по договоренности.

"Белоруссия рискует потерять 0,5-0,7 млрд долларов, которые получает за так называемую перетаможку 6 млн тонн российской нефти", – отметил эксперт.

По его мнению, тактика Лукашенко "наезд – откат" не только перестала уже быть эффективной, но и наносит ущерб его стране.





Если экономические меры не заставят Лукашенко умерить свой пыл, то Россия решится уже на серьезные политические шаги. Их итогом станет конец правления белорусского лидера, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Устав торговаться с Батькой, Москва прекратит поддерживать "последнего диктатора Европы", и его тут же сметет Запад.

"Если он будет таким образом реагировать на действия России, то она не станет препятствовать Западу в его ликвидации как политического лидера. Он должен понимать, что Россия не заинтересована в таком Лукашенко",

– заявил он изданию URA.RU.

В нынешней ситуации Лукашенко стоит взглянуть на президента Украины Петра Порошенко, чтобы понять, что его ждет, добавил эксперт.