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Принудительный перевод молочной продукции на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС) приведет к перебоям в поставках. Об этом заявил глава отделения Nestle по России и Евразии Марсиаль Роллан.
В письме заместителю министра экономики РФ Савве Шипову он напомнил, что год назад молочку не стали включать в перечень товаров, подлежащих ЭВС, сообщает "КоммерсантЪ". Но в апреле 2019 г. Минсельхоз выпустил приказ о переводе на электронные сертификаты сыра, масла, творога с 1 июля текущего года и молока, мороженого и кисломолочки – с 1 ноября.
Производители не готовы работать по новым правилам, им требуется на переход на ЭВС не менее 8 месяцев, а то и год, настаивает Роллан. Он уверен, что применение приказа Минсельхоза сейчас приведет к перебоям с поставками молочной продукции в госучреждения, детские сады, школы и так далее.
Эту точку зрения разделяют в компании PepsiCo, выпускающей молочку под брендами "Домик в деревне", "Веселый молочник", и в Danone, которой принадлежит марка "Простоквашино".
В Минсельхозе полагают, что ничего страшного не случится, и обещают "минимизировать риски", с которыми может столкнуться система после введения обязательного ЭВС для готовой молочной продукции.
ЭВС позволит отследить путь продукта животного происхождения от молочных ферм до поставок в магазин или другую конечную организацию. Это ликвидирует проблему контрафакта и нелегальных налоговых схем.
Оформление ЭВС идет через автоматизированную информационную систему "Меркурий", оператором которой является Россельхознадзор.
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