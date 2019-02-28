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Цены на продукты резко поднимутся

Фото: Утро.ру
Сэкономить не получится даже на самой простой еде

Производители продуктов питания недовольны низкой прибылью и намерены отыграться за счет покупателей. По крайней мере, так объяснили грядущее подорожание молочной продукции аналитики ФинЭкспертизы.

Сейчас за 1 литр молока производитель получает навар в размере 3,4%. Тогда как в среднем по пищевой отрасли доход составляет 8%. Поэтому отпускные цены на молочку неминуемо будут повышаться.

Подорожает и гречка. Цены на нее обвалились в 2017 г., когда был собран рекордный урожай. В прошлом году ее посеяли меньше, а траты на удобрение и обработку возросли. Так что в этом году любители гречневой каши могут готовиться к переходу этой крупы в разряд деликатесов.

Фото: Утро.ру

Вырастет цена и на хлеб. За 2018 г. траты на закупку пшеницы поднялись вдвое, ржи – на треть, пишет "Царьград". К конечном итоге все это будет взято из кошелька потребителя.

При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проблем не видят и вмешиваться в ценообразование намерены в исключительных случаях: "если данный хозяйствующий субъект занимает доминирующее положение" или если новые цены становятся результатом заключения участниками рынка "антиконкурентных соглашений",  указала "Российской газате" глава управления контроля АПК ФАС РФ Анна Мирочиненко.

Желание производителями получить побольше прибыли в ФАС считают нормой.

Ранее в РФ уже подорожали яйца, сахар, мясо, а также поднялись тарифы на коммунальные услуги.

Фоторепортаж
Шампанское после Нового года сильно подорожает
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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