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Российское молоко признали непригодным для питья

Фото: pixabay.com
Нарушениями грешат многие отечественные производители

Недавно правительство поручило Роскачеству и Россельхознадзору исследовать молоко, которое продается на прилавках отечественных магазинов. Оказалось, что в продукции большинства торговых марок есть антибиотики. В каждой 18-й упаковке обнаружили следы этих веществ. Об этом стало известно из официального пресс-релиза Роскачества, опубликованного на сайте организации.

Специалисты проверяли 90 отечественных брендов. Упаковки были куплены в разных регионах страны для более точного исследования. Молоко жирностью 3,2% (самый популярный вид) и выше тестировали по 26 показателям качества и безопасности.

По результатам проверки стало известно, что в молоке 50 компаний наличие антибиотиков не превышает допустимые техрегламентом Таможенного союза нормы. Однако даже из-за небольшого количества этих веществ такая продукция не может получить российский знак качества.

У пяти производителей содержание антибиотиков было выше нормы. Молоко, не прошедшее проверку, купили в Красноярском крае, Хакасии, Вологодской и Орловской областях.

Роскачество отметило, что наличие следов антибиотиков присутствует также и в сыре, твороге, кефире, сметане, сливочном масле и мороженом, ведь основной ингредиент этих продуктов – молоко.   

Из исследования также стало понятно, что продукция 72 компаний из 90 соответствует обязательным требованиям. Сразу 21 бренд оказался достоин знака качества. Впрочем, нарушения тоже есть. Например, 9 производителей используют немолочные жиры, а 25 добавляют сухое молоко. Более того, у трех марок жирность продукта была ниже заявленного процента.

Маргарита КОЧЕРГИНА
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