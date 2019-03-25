Цифровую маркировку молочной продукции поручат ЦРПТ

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Маркировать готовую молочную продукцию будет единый оператор Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Соответствующую инициативу поддержал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Он уже дал поручение интегрировать ЦРПТ с системой "Меркурий", отвечающей за контроль качества сырого молока. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники.
Система "Меркурий", которую еще называют "продуктовой ЕГАИС", внедрена в России в июле 2018 года. Получать ее электронный сертификат обязаны производители молока, мяса, рыбы, яиц и т.д. Однако готовая молочная продукция (пакетированное молоко, сливки, масло, кефир и пр.) под ее действие не попадала. Хотя ни у кого не вызывает сомнений, что наводить порядок в этой области нужно – доля фальсификата на рынке молочной продукции достигает 23%.
Минсельхоз предложил распространить систему электронной ветсертификации "Меркурий" и на готовую молочку. Но Минэкономразвития выступило против. После года споров было принято компромиссное решение: "Меркурий" и ЦРПТ будут интегрированы в одну систему.
Предполагается, что "Меркурий" будет контролировать сырье до перерабатывающего завода, а далее каждая единица товара будет получать маркировку ЦРПТ. Цифровая марка позволит даже простым покупателям получать доказательства легальности продукции прямо в магазине.
ЦРПТ уже успешно используется для маркировки других товаров, в частности, сигарет, лекарств, обуви. С молочной отраслью система тоже уже работает. Ее внедрение не требует затрат бюджета, она устойчива к нагрузкам и удобна для бизнеса, подчеркнул в беседе с "Ведомостями" представитель ЦРПТ.
Ранее крупные производители молочной продукции Danone и PepsiCo активно выступали против "Меркурия". Они обращали внимание на то, что система работает еще нестабильно, а ее распространение на готовую молочную продукцию из-за большого числа наименований товара увеличит нагрузку на "Меркурий" втрое. В итоге это может привести к перебоям с отгрузками и убыткам.
В то же время совсем отказаться от "Меркурия" при контроле за молочной сферой не получится. Цифровая маркировка направлена только на идентификацию товара и учитывает лишь продукцию в упаковке, пояснили в Минсельхозе.
Сейчас найденный компромиссный вариант кажется наиболее устраивающим все стороны. Эффективность такого двойного контроля - "Меркурий" плюс марка ЦРПТ – покажет результат эксперимента.
Вице-премьер Алексей Гордеев уже поручил министерствам и ведомствам подготовить проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке готовой молочной продукции и обеспечить ее интеграцию с системой обязательной ветеринарной сертификации "Меркурий". Координатором эксперимента назначен Минсельхоз, сообщили ТАСС в аппарате Гордеева. Доработанный документ будет внесен на рассмотрение в правительство.
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