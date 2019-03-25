Цифровую маркировку молочной продукции поручат ЦРПТ

Премьер решил спор между двумя контролирующими системами

Маркировать готовую молочную продукцию будет единый оператор Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Соответствующую инициативу поддержал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Он уже дал поручение интегрировать ЦРПТ с системой "Меркурий", отвечающей за контроль качества сырого молока. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники.

Система "Меркурий", которую еще называют "продуктовой ЕГАИС", внедрена в России в июле 2018 года. Получать ее электронный сертификат обязаны производители молока, мяса, рыбы, яиц и т.д. Однако готовая молочная продукция (пакетированное молоко, сливки, масло, кефир и пр.) под ее действие не попадала. Хотя ни у кого не вызывает сомнений, что наводить порядок в этой области нужно – доля фальсификата на рынке молочной продукции достигает 23%.

Минсельхоз предложил распространить систему электронной ветсертификации "Меркурий" и на готовую молочку. Но Минэкономразвития выступило против. После года споров было принято компромиссное решение: "Меркурий" и ЦРПТ будут интегрированы в одну систему.

Предполагается, что "Меркурий" будет контролировать сырье до перерабатывающего завода, а далее каждая единица товара будет получать маркировку ЦРПТ. Цифровая марка позволит даже простым покупателям получать доказательства легальности продукции прямо в магазине.

ЦРПТ уже успешно используется для маркировки других товаров, в частности, сигарет, лекарств, обуви. С молочной отраслью система тоже уже работает. Ее внедрение не требует затрат бюджета, она устойчива к нагрузкам и удобна для бизнеса, подчеркнул в беседе с "Ведомостями" представитель ЦРПТ.

Ранее крупные производители молочной продукции Danone и PepsiCo активно выступали против "Меркурия". Они обращали внимание на то, что система работает еще нестабильно, а ее распространение на готовую молочную продукцию из-за большого числа наименований товара увеличит нагрузку на "Меркурий" втрое. В итоге это может привести к перебоям с отгрузками и убыткам.

В то же время совсем отказаться от "Меркурия" при контроле за молочной сферой не получится. Цифровая маркировка направлена только на идентификацию товара и учитывает лишь продукцию в упаковке, пояснили в Минсельхозе.

Сейчас найденный компромиссный вариант кажется наиболее устраивающим все стороны. Эффективность такого двойного контроля - "Меркурий" плюс марка ЦРПТ – покажет результат эксперимента.

Вице-премьер Алексей Гордеев уже поручил министерствам и ведомствам подготовить проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке готовой молочной продукции и обеспечить ее интеграцию с системой обязательной ветеринарной сертификации "Меркурий". Координатором эксперимента назначен Минсельхоз, сообщили ТАСС в аппарате Гордеева. Доработанный документ будет внесен на рассмотрение в правительство.