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Яблоко раздора: контрабандный груз развернули на российско-белорусской границе

Более 20 тонн спелых плодов отправили восвояси

Запретный плод, как известно, сладок. Вот и граждане Белоруссии пошли по пути наименьшего сопротивления и попытались снабдить Россию своими яблоками, ввоз которых ограничен с 12 апреля

Однако инспекторы Россельхознадзора не пропустили 20-тонную "контрабанду", следовавшую из соседней Республики в Смоленск, сообщили в пресс-службе территориального управления. 

"При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы в деревне Долосцы запрещен ввоз 20 тонн свежих яблок",

говорится в сообщении. 

Вместе с яблоками временным санкциям подверглись также и груши, напоминает FlashNord.

Ксения АНДРЕЕВА
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