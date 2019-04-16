Яблоко раздора: контрабандный груз развернули на российско-белорусской границе

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Запретный плод, как известно, сладок. Вот и граждане Белоруссии пошли по пути наименьшего сопротивления и попытались снабдить Россию своими яблоками, ввоз которых ограничен с 12 апреля.
Однако инспекторы Россельхознадзора не пропустили 20-тонную "контрабанду", следовавшую из соседней Республики в Смоленск, сообщили в пресс-службе территориального управления.
"При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы в деревне Долосцы запрещен ввоз 20 тонн свежих яблок",
– говорится в сообщении.
Вместе с яблоками временным санкциям подверглись также и груши, напоминает FlashNord.
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