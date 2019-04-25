Россияне останутся без деликатесов

Хамон и пармезан отберут на границе

Крупнейшие российские производители мяса, птицы и изделий из них обратились в правительство с просьбой запретить российским гражданам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования. Они считают, что в мясных изделиях и сыре могут содержаться опасные вирусы животных

Для молочных смесей для детей и детского питания предлагается сделать исключение. Как сообщает 25 апреля газета "Ведомости", письмо вице-премьеру Алексею Гордееву было отправлено еще 20 марта.

Минсельхоз и Россельхознадзор поддерживают эти меры, отметили представители ведомств.

Эксперты напоминают, что в минувшем году в 14 странах было зарегистрировано почти 5 тыс. очагов африканской чумы свиней – АЧС. Большая часть их приходится на Восточную Европу: Польшу, Румынию, страны Прибалтики. С начала 2019 г. уже зарегистрировано почти 2 тыс очагов, причем вирус быстро распространяется в Китае – стране, которая является самым крупным производителем и потребителем свинины в мире.

По словам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, вирус может распространяться через антропогенный канал – он путешествует вместе с туристами. Люди вирусом АЧС не заболевают, однако, если привезенная из-за границы продукция заражена, то АЧС может распространиться через пищевые отходы. Попадая на свалки, он разносится по воздуху и дикими животными.

При обнаружении вируса, нужно уничтожать все поголовье животных, а это приводит к серьезным потерям для бизнеса.

Впервые АЧС была зарегистрирована в России в 2007 году. За последние 2 года удалось более чем в 2 раза сократить вспышки заболевания. Однако эксперты подчеркивают, что ввоз потенциально опасной продукции необходимо строго контролировать, иначе все вернется на круги своя.