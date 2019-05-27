Нибиру
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Китайские пограничники могут попросить россиян показать переписки в мессенджерах и другое содержание мобильных телефонов путешественников.
"Предусмотрены индивидуальные собеседования и проверка содержимого сотовых телефонов, а именно: видео– и фотоматериалов, электронных документов, переписки в программах быстрого обмена сообщений (Wechat, WhatsUp, Viber и других)",
– сообщается на сайте Генерального консульства РФ в Гуанчжоу. В диппредставительстве отметили, что при обнаружении информации, которая является компрометирующей, по мнению китайской стороны, компетентные органы Народной Республики могут запретить въезд на территорию страны.
К человеку, в отношении которого принято подобное решение, будут применяться суровые меры: его проведут в специальное помещение, доступ к нему консульских должностных лиц или представителей авиакомпании будет запрещен. Питание путешественнику будет предоставлено лишь один раз, и он будет отправлен в страну прибытия ближайшим рейсом.
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