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У россиян при въезде в Китай проверят смартфоны

Фото: www.globallookpress.com
Нарушителей не впустят в Поднебесную

Китайские пограничники могут попросить россиян показать переписки в мессенджерах и другое содержание мобильных телефонов путешественников. 

"Предусмотрены индивидуальные собеседования и проверка содержимого сотовых телефонов, а именно: видео– и фотоматериалов, электронных документов, переписки в программах быстрого обмена сообщений (Wechat, WhatsUp, Viber и других)", 

– сообщается на сайте Генерального консульства РФ в Гуанчжоу. В диппредставительстве отметили, что при обнаружении информации, которая является компрометирующей, по мнению китайской стороны, компетентные органы Народной Республики могут запретить въезд на территорию страны.

К человеку, в отношении которого принято подобное решение, будут применяться суровые меры: его проведут в специальное помещение, доступ к нему консульских должностных лиц или представителей авиакомпании будет запрещен. Питание путешественнику будет предоставлено лишь один раз, и он будет отправлен в страну прибытия ближайшим рейсом.

Валентина МАЙОРОВА
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