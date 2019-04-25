Рейсы на популярные курорты возобновятся в преддверии нового турсезона

Прямое авиасообщение между Россией и Египтом снова начнет работать после четырех лет отсутствия. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Туриндустрия давно готова к возвращению Египта. Ранние бронирования на летний период закончились, все готовятся к Средиземноморью, Восточной Азии", – сказал Барзыкин.

Первые чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх появятся к началу туристического сезона – в октябре этого года. Последний раз самолеты летали прямиком в курортные города Египта четыре года назад до теракта в небе над Синайским полуостровом. Тогда, 31 октября 2015 года лайнер Airbus А321 был взорван вскоре после вылета из Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург. На его борту находились 224 человека, включая 7 членов экипажа.

После теракта авиасообщение между странами было временно прекращено. В марте прошлого года запрет был частично снят: российским туристам разрешили летать на египетские курорты с пересадкой в Каире. Минусы такого маршрута заключались как в возросшей стоимости перелета, так и в безопасности. Россиянам приходилось переплачивать за дополнительное расстояние между Каиром и Шарм-эль-Шейхом и при этом добираться до места по опасной дороге через пустыню и горы, пишут "Известия". По словам вице-президента РСТ, возвращение чартеров несколько снизит затраты отдыхающих, но много ждать не приходится.

"Возвращение Хургады и Шарм-эль-Шейха прямо отразится на стоимости всего пляжного направления. Нельзя сказать, что цены прямо упадут, но влияние определенное, безусловно, будет", – заверил он.

В посольстве Египта подтвердили, что все требования Москвы по безопасности граждан выполнены. Аэропорты страны работают теперь по всем международным стандартам. Сейчас их готовность инспектируют российские специалисты.