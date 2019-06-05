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Российские курорты оказались самыми дорогими

Фото: www.globallookpress.com
Трехзвездочный отель в Аланье обойдется в три раза дешевле, чем в Алуште

Сервис онлайн-бронирования Ostrovok.ru провел исследование и пришел к неожиданным выводам. Оказалось, что людям, которые хотят отдохнуть на российских курортах летом 2019-го, придется раскошелиться. Номера в отечественных отелях стоят дороже, чем гостиницы за рубежом.

Эксперты сравнивали цены с 1 июня по 31 августа этого года с показателями 2018-го за тот же период. Так, например, сутки в трехзвездочном отеле в Ялте обойдутся в 6,8 тыс руб., а если брать "четыре звезды", то еще дороже – 11 тысяч.

При этом остановиться в итальянском Римини выйдет на 38% дешевле, там ночь в "трех звездах" стоит всего 4,9 тыс рублей. День в Аланье в Турции – 2 тыс. "деревянных", в испанском Льорет-де-Маре – 4,3 тыс рублей.

Самые дешевые российские отели находятся, как передает газета "Известия", в Симферополе и Судаке. Там за крышу над головой придется заплатить 2,2 тыс руб. и 3 тыс. руб. соответственно.

Фото: www.globallookpress.com

Генеральный директор Ostrovok.ru Феликс Шпильман отмечает, что у российских отелей есть преимущество перед зарубежными. Чтобы насладиться отпуском на внутренних курортах, не нужна виза.

Необходимость возиться с документами привлекает далеко не всех. Из-за этого в летний сезон отечественные гостиницы заполнены до отказа, хотя выбор отелей ограничен. За границей же номерной фонд разнообразен. Поэтому в России нет жесткой конкуренции в сегменте 3 – 4 звезд, а их владельцам не приходится бороться за внимание клиента, меняя цены на услуги, что позволяет им держать стоимость такой, какую они хотят. Эксперт считает, что на рост цены повлияло и изменение ставки НДС.

Директор по маркетингу сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel Евгений Гинзбург согласен с коллегой – отечественный гостиничный бизнес избалован спросом. Впрочем, это, по мнению эксперта, может привести к тому, что россияне переключатся на зарубежные отели.

Однако глава министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что цены по большей части не изменились с 2018-го, а в некоторых сегментах даже снизились. Он также напомнил об одной хитрости путешественника: если бронировать отель заранее, можно значительно сэкономить. В Ростуризме тоже не согласились с данными исследования, добавив, что анализ средних цен не дает полную картину услуг, а сравнивать всегда необходимо одинаковые параметры отелей на разных курортах, например, удаленность от моря. 

Полина ИВАНОВА
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