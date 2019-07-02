Пикник без шашлыка: мясо станет деликатесом

Фермеры предупредили о росте цен

Свинина, говядина, индейка и даже куриные тушки скоро станут значительно дороже. Повышение розничных цен составит от 10% и выше. Такое предположение сделали в Национальной кормовой ассоциации.

В организации пояснили, что Россия сегодня импортирует почти 90% кормовых добавок для скота и птицы. После пересмотра списка льготных категорий по ставке НДС, оказалось, что импортерам кормовых добавок Минфин имеет право повысить ставку, пересчитать налог за предыдущие 3 года и доначислить им примерно 4–7 млрд рублей, пишут "Известия".

Такая финансовая нагрузка будет переложена на фермеров, а затем, соответственно, отразится на отпускной цене продукции. Проще говоря, мясо подорожает, и не каждый россиянин сможет позволить себе отбивную или шашлык, а также сосиски, колбасу и другую продукцию, содержащую мясо хотя бы в рецептуре.

При этом в Минсельхозе настаивают – импортеры кормовых добавок для скота должны облагаться 10% НДС. Минфин возражает. Вопрос передан на рассмотрение правительства.