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Названа главная опасность шашлыка

Фото: www.globallookpress.com
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Любимое блюдо россиян может провоцировать развитие хронических заболеваний

В длинные майские праздники крайне опасно есть много шашлыка и пить много спиртных напитков, ведь чрезмерное употребление этих продуктов может обострить уже имеющиеся заболевания у человека и вызвать появление новых, например, подагру. Об этом предупредила россиян диетолог.

"Если в течение десяти дней есть много белка, то может быть обострение хронических заболеваний и возможно появление каких-то острых заболеваний", - сообщила эксперт агентству РИА Новости.

Порой люди даже не знают о том, что у них есть какой-то недуг, в частности подагра, которая может проявиться от чрезмерного количества вина и мяса. Чтобы избежать подобной проблемы, стоит включить в рацион овощи и фрукты. При этом запивать шашлык необходимо водой, потому что сладкие напитки увеличивают количество калорий. 

Полина ИВАНОВА
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