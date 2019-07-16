Конечный потребитель может не заметить изменений

Закупать сахар оптом стало выгоднее. Белые кристаллы упали в цене без малого на 30%, если сравнивать с прошлогодними показателями.

Так, в июне килограмм "сладкой смерти" стоил 26,9 руб., сообщили в Союзе сахаропроизводителей России (Союзроссахар). Единственное, конечный потребитель мог не обратить внимание на снижение стоимости, поскольку в рознице она не столь очевидна.

"Российские производители сахара с начала года резко снижают отпускные цены на свой продукт – в стране рекордные запасы, и предложение превышает спрос",

– пояснили в Союзе, отметив, что цены на сахар установили новый рекорд, побив пятилетний минимум.

Продукт начал дешеветь в ноябре с отметки в 37 руб. за килограмм, напомнил директор российского офиса французской компании Sucden Глеб Тихомиров, передает НСН.

Из-за сахарного избытка Минсельхоз рекомендовал урезать свекольные поля, пишет URA.RU. А в ближайшие пять лет сделать акцент на экспорт сахара в составе конфет и других сладостей, увеличив к 2024 году продажи в два с лишним раза.