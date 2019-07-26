Грабительский тариф: плата за коммуналку оказалась россиянам не по силам

Доходы граждан растут медленнее, чем счета

Почти четверть жителей России считают, что им приходится слишком много платить за коммунальные услуги. Таковы данные июльского опроса исследовательского холдинга "Ромир".

Подавляющее большинство респондентов (81%) подтвердили, что довольны состоянием жилищно-коммунального хозяйства в своем регионе и качеством ЖКУ. Претензии, в основном, касаются состояния водопроводов, канализационных сетей и энергоснабжения (10%, 9% и 8% недовольных соответственно).

Но когда вопрос заходит о тарифах, граждане в один голос говорят о непомерных поборах. Вообще, лишь 8% опрошенных отметили, что могут оплачивать ЖКУ без ущерба для семейного бюджета. Хотели бы снижения платы 27%, 42% назвали тарифы высокими для себя, а 23% – и вовсе неподъемными для их кошелька.

Социологи отмечают, что за прошедшие 3 года количество граждан, которым трудно платить за ЖКУ, выросло вдвое.

В 2019 г. коммуналка в России дорожала дважды: на 1,7% с 1 января и на 2,4% с 1 июля.