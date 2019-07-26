Грабительский тариф: плата за коммуналку оказалась россиянам не по силам

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Почти четверть жителей России считают, что им приходится слишком много платить за коммунальные услуги. Таковы данные июльского опроса исследовательского холдинга "Ромир".
Подавляющее большинство респондентов (81%) подтвердили, что довольны состоянием жилищно-коммунального хозяйства в своем регионе и качеством ЖКУ. Претензии, в основном, касаются состояния водопроводов, канализационных сетей и энергоснабжения (10%, 9% и 8% недовольных соответственно).
Но когда вопрос заходит о тарифах, граждане в один голос говорят о непомерных поборах. Вообще, лишь 8% опрошенных отметили, что могут оплачивать ЖКУ без ущерба для семейного бюджета. Хотели бы снижения платы 27%, 42% назвали тарифы высокими для себя, а 23% – и вовсе неподъемными для их кошелька.
Социологи отмечают, что за прошедшие 3 года количество граждан, которым трудно платить за ЖКУ, выросло вдвое.
В 2019 г. коммуналка в России дорожала дважды: на 1,7% с 1 января и на 2,4% с 1 июля.
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