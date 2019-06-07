Нибиру
- Россия под ударом: армия Нибиру высадилась во Владивостоке
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Не чаще раза в год теперь будут дорожать медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). А вот на снижение цен лимит не распространяется.
Так что с легкой руки Владимира Путина лекарственный кризис отменяется. Сегодня, 7 июня, российский лидер подписал соответствующий закон.
В документе оговаривается удешевление продукции, если соответствующий процесс произошел в стране-производителе в иностранной валюте. Кроме того, аналоги обязаны реагировать на ценник аналогов. Закон опубликован на сайте правовой информации.
Еще одна инициатива главы государства напрямую связана с оборотом лекарств. Президент предложил избавить эту сферу от санкционных баталий.
"Оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости, лекарств, медицинского оборудования, а также систем для ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат",
– призвал Владимир Владимирович, передает "Российская газета". От данного решения зависит жизнь и будущее миллиардов, подчеркнул президент, уточняет "МИР24".
Если Брюссель предложит мировую, то Москва ответит взаимностью
В Соединенном Королевстве не верят в то, что Россия готова возобновить дружбу