Стоимость препаратов первой необходимости будет регулировать закон

Не чаще раза в год теперь будут дорожать медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). А вот на снижение цен лимит не распространяется.

Так что с легкой руки Владимира Путина лекарственный кризис отменяется. Сегодня, 7 июня, российский лидер подписал соответствующий закон.

В документе оговаривается удешевление продукции, если соответствующий процесс произошел в стране-производителе в иностранной валюте. Кроме того, аналоги обязаны реагировать на ценник аналогов. Закон опубликован на сайте правовой информации.

Еще одна инициатива главы государства напрямую связана с оборотом лекарств. Президент предложил избавить эту сферу от санкционных баталий.

"Оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости, лекарств, медицинского оборудования, а также систем для ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат",

– призвал Владимир Владимирович, передает "Российская газета". От данного решения зависит жизнь и будущее миллиардов, подчеркнул президент, уточняет "МИР24".