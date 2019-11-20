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Россиян ожидает беспредельное повышение тарифов ЖКХ

Россиян ожидает беспредельное повышение тарифов ЖКХ
Фото: www.globallookpress.com
Кварплата вырастет с 1 июля 2020 года

Коммунальные услуги дорожают в России ежегодно. Предварительно правительство устанавливает для регионов предельные индексы, выше которых не может быть проведена индексация. Но центральные власти регулируют только тарифы ЖКХ.

В 2020 г. самое большое повышение платы за "коммуналку" ожидается в Чечне – на 6,5%, передает издание Bankiros.ru. В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ингушетии решено повысить плату для населения чуть более чем на 5%. Примерно на столько же придется раскошелиться жителям Москвы, Омской области, Бурятии, Якутия. В остальных регионах подорожание ожидается не такое заметное.

Однако эти проценты касаются только совокупной платы за услуги ЖКХ, включающие в себя горячую и холодную воду, газ, электричество, отопление, канализацию и вывоз мусора. А вот ремонт дома, обслуживание домофона, парковка, охрана и проч. в данную категорию не входят. Максимальное повышение платы за это утверждают региональные власти, а окончательно устанавливает тариф управляющая компания. Так что предсказать, насколько в итоге вырастет счет за квартиру в 2020 г., не берутся даже эксперты.

Ранее стало известно, на что повысятся цены после Нового года.

Николай ВИКТОРОВ

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