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Минфин предложил с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 руб за бутылку емкостью 0,5 литра.
Как пишет "Свободная пресса" со ссылкой на заявление директора департамента по налоговой и таможенной политике финансового ведомства Алексея Сазанова, также предлагается повысить цену и на коньяк до 420−430 руб за бутылку.
Еще нет окончательного решения по данному вопросу. Его должен вынести
министр финансов Антон Силуанов, отмечает "ФедералПресс".
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