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В России готовится ценовая реформа на алкоголь

Жителям страны перед новогодними праздниками нужно закупиться водкой и коньяком

Минфин предложил с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 руб за бутылку емкостью 0,5 литра.

Как пишет "Свободная пресса" со ссылкой на заявление директора департамента по налоговой и таможенной политике финансового ведомства Алексея Сазанова, также предлагается повысить цену и на коньяк до 420−430 руб за бутылку.

Еще нет окончательного решения по данному вопросу. Его должен вынести министр финансов Антон Силуанов, отмечает "ФедералПресс".



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