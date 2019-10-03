Жителям страны перед новогодними праздниками нужно закупиться водкой и коньяком

Минфин предложил с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 руб за бутылку емкостью 0,5 литра.

Как пишет "Свободная пресса" со ссылкой на заявление директора департамента по налоговой и таможенной политике финансового ведомства Алексея Сазанова, также предлагается повысить цену и на коньяк до 420−430 руб за бутылку.

Еще нет окончательного решения по данному вопросу. Его должен вынести министр финансов Антон Силуанов, отмечает "ФедералПресс".









