В октябре путешествия станут дешевле

Люди старше 60 лет с 30 сентября по 2 октября смогут купить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 50%.

Такой подарок сделала россиянам компания ОАО "РЖД" ко Дню пожилого человека, который празднуется 1 октября. Как отмечается на сайте компании, совершить поездки по льготной цене можно будет в российских поездах дальнего следования с 1 по 31 октября 2019 года.



