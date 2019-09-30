Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пожилые россияне получат скидку на билеты на поезд

В октябре путешествия станут дешевле

Люди старше 60 лет с 30 сентября по 2 октября смогут купить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 50%.

Такой подарок сделала россиянам компания ОАО "РЖД" ко Дню пожилого человека, который празднуется 1 октября. Как отмечается на сайте компании, совершить поездки по льготной цене можно будет в российских поездах дальнего следования с 1 по 31 октября 2019 года.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком

На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей