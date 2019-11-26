В первую очередь стоит обращать внимание на цены и доставку

Главная распродажа года состоится уже на этой неделе, 29 ноября. В Роспотребнадзоре рассказали покупателям, как совершить наиболее выгодные покупки в "черную пятницу", а также как не стать жертвой мошенников.

Специалисты рекомендуют проверять товар со скидкой в разных магазинах. Если он неожиданно "подорожал" перед акцией и стал стоить столько же, сколько и раньше, то привлечь к ответственности продавца будет невозможно, сообщают эксперты.

"Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара",

– предупреждают на сайте Роспотребнадзора. В таких случаях покупателям стоит запросить у продавца сведения, подтверждающие безопасность. Также в ведомстве призвали обращать внимание на цену за доставку до оплаты заказа: большая скидка может быть достигнута за счет дорогой перевозки. Опасность могут представлять фишинговые сайты, основная цель которых – сбор персональных данных, сведений о платежных картах и паролях, предупреждают специалисты.

Понятие "черная пятница" зародилось в США в 1960-х годах как обозначение начала сезона рождественских покупок и следующих за ней распродаж. В России проводится с 2013 года.