Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Черная пятница": как избежать мошенников и выгодно закупиться

"Черная пятница": как избежать мошенников и выгодно закупиться
Фото: pixabay.com
В первую очередь стоит обращать внимание на цены и доставку

Главная распродажа года состоится уже на этой неделе, 29 ноября. В Роспотребнадзоре рассказали покупателям, как совершить наиболее выгодные покупки в "черную пятницу", а также как не стать жертвой мошенников.

Специалисты рекомендуют проверять товар со скидкой в разных магазинах. Если он неожиданно "подорожал" перед акцией и стал стоить столько же, сколько и раньше, то привлечь к ответственности продавца будет невозможно, сообщают эксперты.

"Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара",

предупреждают на сайте Роспотребнадзора. В таких случаях покупателям стоит запросить у продавца сведения, подтверждающие безопасность. Также в ведомстве призвали обращать внимание на цену за доставку до оплаты заказа: большая скидка может быть достигнута за счет дорогой перевозки. Опасность могут представлять фишинговые сайты, основная цель которых – сбор персональных данных, сведений о платежных картах и паролях, предупреждают специалисты.

Понятие "черная пятница" зародилось в США в 1960-х годах как обозначение начала сезона рождественских покупок и следующих за ней распродаж. В России проводится с 2013 года.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

В России оставят антиевропейские санкции навсегда

Москва не собирается идти на уступки ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей