Население вынуждено платить за услуги, которые не получает

Высокая плата за ЖКХ зачастую объясняется тем, что у граждан просто нет возможности проверить, насколько честно коммунальщики берут деньги за свои услуги. Чаще всего народ обманывают по двум позициям – расчетам за тепло и воду.

"Основной мухлеж происходит с ценами на горячую воду", – утверждает лидер партии "СтопЖКХ" Сергей Креков.

Официально стоимость одного куба горячей воды получается при умножении холодной воды на тепло, потраченное для ее нагрева, пояснил эксперт "Лайфу". При этом холодную воду поставляет водоканал по своим ставкам, энергетики поставляют тепло. Нагреваться вода должна до определенной температуры. На деле из крана может литься кипяток или чуть тепленькая водичка, а платит гражданин все равно по фиксированному тарифу.

Обманывают россиян и на отоплении. "Часто в дома подают избыток тепла. В Москве перетапливают примерно 20% квартир. Приборов учета, регулирующих температуру батарей, у большинства людей нет. В итоге они платят за излишний обогрев", – заметила исполнительный директор НП ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева.

Но и установленные счетчики не спасают. Например, приборы индивидуального учета потребления электричества есть у каждого. Но ведь подъезды и чердаки тоже освещаются. На этом основании поставщики устанавливают завышенный тариф, причем одинаковый для всех – у кого по пять лампочек у лифта или у кого и одна не горит.

В итоге переплата за ЖКХ порой достигает 100%. Ранее об этом уже говорил глава ФАС Игорь Артемьев, пишет "Царьград".