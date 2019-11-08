Юрист дал россиянам подсказку, как законно избавиться от задолженности за квартиру

Оплачивать услуги ЖКХ обязаны все. Списать долги перед Управляющей компанией практически невозможно. Но есть варианты.

Россиянин, чья задолженность превысила 500 тыс.руб., может быть признан банкротом. Для этого он сам или его кредитор должен подать соответствующее заявление в суд. Обанкротиться только по коммунальным платежам невозможно, но если есть непогашенный кредит в банке, то к нему можно приплюсовать и просроченные платежки за ЖКХ – спишут все.

Сократить долг за коммуналку можно по сроку давности, напомнил "Российской газете" адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов. Взыскивать неуплату можно только за последние три года. Если человек не платил за квартиру 5 лет и управляющая компания не подала в суд сразу, старые долги будут списаны.

Третий вариант – смерть должника. Если владелец квартиры, за которую не уплачено, умер, родственники могут представить документ управляющей компании и задолженность, накопленная при жизни собственника, ликвидируется.

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