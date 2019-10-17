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Тарифы ЖКХ вырастут из-за нового налога

Тарифы ЖКХ вырастут из-за нового налога
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Антон Кардашов
Давление государства на предпринимателей плохо скажется на благосостоянии простых россиян

"Углеродный налог", который предлагает ввести Министерство экономического развития, поднимет стоимость услуг ЖКХ и разгонит инфляцию в стране. Об этом заявили Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Установить "углеродный налог" ранее предлагал глава "Роснано" Анатолий Чубайс. По его мнению, данная мера должна заставить владельцев предприятий вкладываться в модернизацию, чтобы сокращать выбросы углекислого газа. Идею подхватили в МЭР. Там разработали законопроект, ограничивающий уровень выбросов с 2025 года. Если же объем будет превышен, то предприятия должны  платить за загрязнение окружающей среды. Сколько – пока не решено, пишут "Известия".

Законопроект уже получил отрицательный отзыв в Совете федерации и РСПП. Сенаторы посчитали, что новый налог негативно скажется на росте российской экономики, при этом польза от сбора денег для экологии не очевидна – программа восстановления атмосферы от парниковых газов не разработана.

Фото: Агентство городских новостей

В то же время население тут же почувствует на себе введение "углеродного налога", поскольку он затронет предприятия топливно-энергетического комплекса, металлургического и т.д. Соответственно, поднимутся ставки за отопление, транспортные услуги, цены на многие товары, что вызовет скачок инфляции, приводит URA.RU мнение члена комитета РСПП по экологии и природопользованию Максима Довгялло.

Согласно Парижскому соглашению по климату, которое ратифицировала Москва, Россия должна к 2030 г. снизить выбросы парниковых газов на 25–30% от уровня 1990 года.

Николай ВИКТОРОВ
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