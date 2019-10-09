Последствия глобального потепления грозят России катастрофой

Вырастут расходы на сельское хозяйство и инфраструктуру

С середины 1970-х годов средняя температура приземного воздуха в России повышается со средней скоростью 0,43°С за 10 лет. Это более чем в 2,5 раза превышает скорость глобального потепления.

Особенно значительные изменения климата наблюдаются в Арктике и зоне многолетней мерзлоты. "Отмечается увеличение средней глубины сезонного протаивания многолетнемерзлых пород на 1-2 см в Западной Сибири и Якутии и на 2-6 см на европейской части России", – цитирует BBC Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации.

Из-за глобального потепления могут значительно вырасти расходы на инфраструктуру и поддержание сельского хозяйства. Кроме того, вследствие повышения температуры произойдет увеличение заболеваемости и смертности среди детей и пожилых людей.

Отметим, что Россия приняла Парижское соглашение по климату в сентябре 2019 года.