Доходы падают, а платить приходится больше

Россияне все чаще жалуются на плату за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Большинство недовольно непонятно откуда берущимися перерасчетами, а также растущими тарифами. Это следует из статистики НП "ЖКХ Контроль".

По мнению экспертов, проблема не столько в повышении тарифов, сколько в падении уровня жизни граждан. Если в 2018 г. россияне в среднем отдавали на оплату ЖКХ 9,6% своих доходов, то в 2019 г. – уже 10%. При этом требуется перечислять всю сумму сразу, и люди часто остаются с пустым кошельком до следующей получки.

"Россияне стали меньше зарабатывать, и доля этого платежа внутри совокупного баланса доходов и расходов растет. Это сигнал о том, что население беднеет, а не о том, что растут тарифы", – пояснил "Газете.ру" член экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ Марат Баширов.

Второй момент: население не понимает, как формируются платежки и откуда возникают перерасчеты. В результате люди думают, что их обманывают.

"Если показания приборов по электричеству и … воде люди могут сами проверить и посчитать, то по остальным коммунальным ресурсам тарифы рассчитать сложнее. У россиян нет ни времени, ни сил в этом разобраться, поэтому постоянно возникают споры", – считает эксперт рабочей группы ОНФ Арсений Беленький.

Одно время, чтобы ликвидировать проблему, предлагалось повсеместно установить счетчики на газ и отопление. Но позже от этой идеи отказались.