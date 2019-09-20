Россияне будут сами оплачивать ликвидацию последствий стихийных бедствий

Граждане России должны сами заботиться о восстановлении своего жилья, пострадавшего от наводнений, пожаров, взрывов и прочих чрезвычайных ситуаций. С такой инициативой выступили Минфин и Центробанк. Они предложили включить новый вид страхования в квитанции по оплате коммунальных услуг.

"Предполагается собирать по всей стране по 150 рублей, которые будут отправляться в один общий котел. 95% суммы поступят в Российскую национальную перестраховочную компанию, а оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС", – пояснил "Известиям" глава объединения страховщиков Игорь Юргенс.

Страховка будет добровольной, то есть граждане смогут оплачивать услуги ЖКХ и без этих дополнительных 150 рублей. Однако эксперты в целом положительно отнеслись к этой инициативе, поэтому рекомендуют региональным властям провести активную разъяснительную работу среди населения, чтобы убедить граждан в пользе нового сбора. Ведь если соответствующий закон примут, выплачивать компенсацию за разрушенную квартиру, например, при взрыве газа у соседей будут только тем, кто участвует в программе страхования.