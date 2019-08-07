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В Магнитогорске произошел взрыв во дворе жилого дома

Пострадавшего госпитализировали

В Магнитогорске пострадал мужчина после того, как открыл дверь своей машины: автомобиль взорвался. По неподтвержденной информации, в транспорте могло быть взрывное устройство.

Автомобилиста увезли в больницу с травмами. О ЧП сообщило местное издание "Верстов.инфо", которое ссылается на собственные источники. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли въезды в квартал, они работают на месте происшествия. 

Полина ИВАНОВА
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