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Пострадавших от наводнения красноярцев упрекнули в желании "качать права"

Фото: Алексей Гаврелюк/ТАСС
Власти края отреагировали на вопросы граждан

Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился 1 июля с жителями города Канска, сильно пострадавшего от паводков. Пообещав, что власти помогут и "никого не обидят", глава региона уже собрался пожать руки собравшимся, как одна женщина обратила его внимание на единственную дорогу.

Она спросила, видел ли губернатор, в каком состоянии дорога сейчас, и высказала опасение, что если трассу, на которой отсутствует асфальт, размоет, жители останутся отрезанными от остального мира.

"Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть. И дорогу видели, и котельную, все", – цитирует "Дума ТВ" губернатора.

Александр Усс. Фото: government.ru

Женщина от такого напора представителя власти подалась назад, а Усс, взяв себя в руки, подчеркнул, что дорогу, если ее размоет, восстановят, пока же надо преодолевать ситуацию, чтобы "люди не пострадали". Видеофрагмент встречи губернатора Красноярского края с жителями опубликовал телеграм-канал Mash.

Из-за повышения уровня воды в реке Кан в городе Канск 30 июня введен режим чрезвычайной ситуации. Десятки человек эвакуированы.

Николай ВИКТОРОВ
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