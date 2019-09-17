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Россиян освободят от лишних счетчиков

Россиян освободят от лишних счетчиков
Фото: Антон Вергун/ТАСС
Отопление в домах останется самой непрозрачной строкой в платежке ЖКХ

Обязательную установку счетчиков тепла в новостройках планируется отменить. С данной инициативой Минстрой обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и получил одобрение. Об этом сообщил замглавы ФАС Виталий Королёв.

С 2012 г. в РФ действует положение, по которому все новые дома оснащаются поквартирными приборами учета потребленной тепловой энергии. Устанавливают их застройщики, однако стоимость счетчиков – 6 – 8 тыс.руб. за штуку – включается в цену квартиры, пишут "Известия". В Минстрое решили, что это излишнее бремя для россиян, которое государство не должно им навязывать.

С другой стороны, без счетчиков совершенно не понятно, за что человек платит – ведь сумма за тепло составляет практически половину всей ежемесячной платы за коммунальные услуги. При этом некоторые жильцы мерзнут всю зиму, а другие изнывают от жары и отапливают улицы через открытые форточки.

Фото: Антон Вергун/ТАСС

Но проблема в том, что многоквартирные дома в РФ отапливаются как "единый организм". И если кто-то решит экономить, устанавливая регулировку на минимум или вовсе отключит тепло, например, на время отпуска, потраченную энергию на обогрев дома придется оплатить соседям. А это, по меньшей мере, не честно.

По мнению специалистов ФАС, россиянам нужны не индивидуальные счетчики, а оснащение домов системами автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от колебаний погодных условий. 

Николай ВИКТОРОВ
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