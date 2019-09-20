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Голодный год: россиян удивят цены на овощи

Голодный год: россиян удивят цены на овощи
Фото: www.globallookpress.com
Сезонное подорожание наступит раньше срока

Ранний пик урожайности может привести к сезонному взлету цен на овощи, полагаю эксперты. Так, например, раньше срока подорожали огурцы. Данную тенденцию специалисты проследили после снижения цен в прошлые месяцы.

В 2018 году в начале сентября, согласно данным ЦБ, огурцы подешевели на 2,9%, а этой осенью – лишь на 2,7%. Такие цифры привели авторы бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

"Это может сигнализировать о предстоящем более раннем, чем обычно, росте цен и на другие виды плодоовощной продукции",

говорится в докладе, выводы которого, отметили в регуляторе, могут не совпадать с его позицией. 

Ксения АНДРЕЕВА
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