Отдавать меньше денег за горячие батареи можно, причем без всяких хитростей и уловок

В то время как во многих городах России из-за похолодания уже включили отопление, а ранее стало известно, что в новостройках отменят обязательную установку счетчиков тепла, граждан интересует вопрос, как не переплатить за него. Ответ дали эксперты.

Самый действенный способ – установить индивидуальный счетчик тепла. Это даст возможность регулировать температуру батарей и тем самым сэкономить деньги, пояснил РИА "Новости" заместитель директора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС.

Если же по каким-то причинам оплачивать счета за отопление по такому прибору в масштабах квартиры не удастся, можно делать это в масштабах всего здания, для чего потребуется общедомовой прибор учета тепла и автоматизированный индивидуальный счетчик, который позволит регулировать температуру, сообщил профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ И добавил, что снижение обогрева всего на один градус дает экономию по счетам за отопление в 7%, пишет URA.RU.

Однако все счетчики окажутся бесполезны, когда в жилище выбиты или все время открыты окна, а также если текут трубы. В таком случае приборы не покажут объективной картины, отметил первый вице-президент "Опоры России", передает "Национальная служба новостей".

По его словам, наблюдение за целостностью систем поможет избежать потерь тепла, что особено актуально для тех, кто зимой обогревается с помощью электроприборов. Россиянам, живущим в частных домах, нужно самим следить за отоплением, цитирует "ФедералПресс".