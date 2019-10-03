Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Раскрыты приемы экономить на плате за отопление

Раскрыты приемы экономить на плате за отопление
Фото: www.globallookpress.com
Отдавать меньше денег за горячие батареи можно, причем без всяких хитростей и уловок

В то время как во многих городах России из-за похолодания уже включили отопление, а ранее стало известно, что в новостройках отменят обязательную установку счетчиков тепла, граждан интересует вопрос, как не переплатить за него. Ответ дали эксперты.

Самый действенный способ – установить индивидуальный счетчик тепла. Это даст возможность регулировать температуру батарей и тем самым сэкономить деньги, пояснил РИА "Новости" заместитель директора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС.

Если же по каким-то причинам оплачивать счета за отопление по такому прибору в масштабах квартиры не удастся, можно делать это в масштабах всего здания, для чего потребуется общедомовой прибор учета тепла и автоматизированный индивидуальный счетчик, который позволит регулировать температуру, сообщил профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ И добавил, что снижение обогрева всего на один градус дает экономию по счетам за отопление в 7%, пишет URA.RU.

Однако все счетчики окажутся бесполезны, когда в жилище выбиты или все время открыты окна, а также если текут трубы. В таком случае приборы  не покажут объективной картины, отметил первый вице-президент "Опоры России", передает "Национальная служба новостей".

По его словам, наблюдение за целостностью систем поможет избежать потерь тепла, что особено актуально для тех, кто зимой обогревается с помощью электроприборов. Россиянам, живущим в частных домах, нужно самим следить за отоплением, цитирует "ФедералПресс".

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пока лежала в больнице: у Пугачевой отняли обливающихся слезами детей

Малышей увезли органы опеки

Собчак пожаловалась на уходящее счастье

Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей