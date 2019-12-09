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Россиян предупредили о повышении цен на газ

Сюрприз на Новый год: россиян предупредили о повышении цен на газ
Фото: pixabay.com
Новые собственники трубопроводов установят свои тарифы

Все газовые сети страны должны иметь своего владельца. Так решили в Минэнерго и подготовили законопроект о приватизации бесхозных участков газопроводов.

С одной стороны, такие трубы опасны: за ними нет контроля, в случае аварии восстанавливать их приходится за счет местного бюджета. С другой, новый хозяин получит право повысить плату за услуги населению.

"У человека нет выбора – получать газ у этого или другого поставщика. То есть собственник, приватизировав метр трубы, становится монополистом", – раскритиковал инициативу сенатор Сергей Калашников.

Фото: www.globallookpress.com

Именно по этим соображениям раньше и не отдавали газопроводы в частные руки, рассказал "Известиям" эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков.

"Например, приходит человек в горгаз и говорит: "У меня частный дом, я хочу присоединиться к сети". А ему отвечают: "Последний участок, который доходит до вас, контролирует ваш сосед, договаривайтесь с ним". Человек приходит к соседу, а тот ему: "Я потратил миллион, давай мне эту сумму, и я тебе разрешение напишу", – поделился опасениями эксперт.

В любом случае, владелец трубы сможет заявить, что обслуживание сети обходится ему в кругленькую сумму, которую придется возмещать потребителям. Так что приватизация неизбежно повлечет за собой увеличение платы за газ. Ожидается, что законопроект поступит в Госдуму во II квартале 2020 года.

Николай ВИКТОРОВ

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