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Целая армия: Крым оккупировали

Целая армия: Крым оккупировали
Фото: www.globallookpress.com
Нежданные гости заполонили гавань полуострова

В Балаклавскую бухту течение принесло тысячи медуз. Нашествие морских обитателей сняли очевидцы.

Медузы заполонили гавань и сгруппировались в основном около яхт и катеров. В воде их плотность настолько высока, что морские жители буквально выталкивают друг друга на поверхность, сообщает "Независимое телевидение Севастополя". Видео опубликовала Lenta.ru.

Такое нашествие медуз – частое явление в Крыму, однако обычно они собираются в меньших количествах и не зимой. Неудобств морские обитатели не доставляют: купальный сезон давно завершен. К тому же, эти медузы совершенно не опасны – прикосновение аурелии, или ушастой медузы, сравнимо с ожогом от крапивы.

Ранее нашествие медуз наблюдали в Азовском море.

Карина СИРАЗОВА

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