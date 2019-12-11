Автомагистраль через Керченский пролив охватит транспортный коллапс

Пророчества провокаторов из соседней Украины, которые шлют проклятия на Крымский мост, сбываются. Ровно через неделю движение по транспортному переходу перекроют.

К счастью, мера будет временной и частичной. В перемещение автомобильного потока вмешаются технические работы.

Не исключено, что по этой причине по Крымскому мосту ограничат проезд, предупредили в министерстве транспорта РФ. Так, движение с полуночи 18 декабря и почти до 12 часов ночи 25 числа.

"Просим учитывать указанную информацию при планировании поездок, маршруты следования которых проходят через Крымский мост", – передает пресс-служба ведомства.

Новость обрадовала Киев. Оперативно ее выдали пропагандисты украинского "Обозревателя", назвав самый длинный в Европе мост "скандальным".

Напомним, автомобильная часть Крымского моста открыта в мае 2018 г. В скором времени по нему поедут поезда. Эта новость действует на соседей из Незалежной, как красная тряпка на быка.