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Крымский мост закроют через неделю

Мольбы украинцев услышаны: Крымский мост закроют
Фото: most.life/multimedia
Автомагистраль через Керченский пролив охватит транспортный коллапс

Пророчества провокаторов из соседней Украины, которые шлют проклятия на Крымский мост, сбываются. Ровно через неделю движение по транспортному переходу перекроют.

К счастью, мера будет временной и частичной. В перемещение автомобильного потока вмешаются технические работы.

Не исключено, что по этой причине по Крымскому мосту ограничат проезд, предупредили в министерстве транспорта РФ. Так, движение с полуночи 18 декабря и почти до 12 часов ночи 25 числа. 

"Просим учитывать указанную информацию при планировании поездок, маршруты следования которых проходят через Крымский мост", – передает пресс-служба ведомства.

Новость обрадовала Киев. Оперативно ее выдали пропагандисты украинского "Обозревателя", назвав самый длинный в Европе мост "скандальным".

Напомним, автомобильная часть Крымского моста открыта в мае 2018 г. В скором времени по нему поедут поезда. Эта новость действует на соседей из Незалежной, как красная тряпка на быка. 

Ксения АНДРЕЕВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Raptor
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Да-да! Я тоже уерен, что обязательно закроют! Году в 2069-м. На капремонт.
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