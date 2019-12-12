Президент России прокатится по транспортному переходу на первом поезде

Открытие железнодорожной части Крымского моста запланировано на 23 декабря. Именно в этот день на полуостров отправится первый поезд. Путешествие из Петербурга в Крым займет 45 с половиной часа.

Торжественную церемонию, как и запуск по транспортному переходу автомобильного движения, не собирается пропускать российский лидер Владимир Путин. По информации источника Daily Storm, президент намерен лично протестировать железную дорогу, прокатившись по ней на поезде.

На следующий день будут ходить поезда из столицы. Время в пути по маршруту Москва-Симферополь составит 33 часа. Пассажирам предоставят двухэтажные поезда, а вот из Питера пока будут курсировать обычные. С весны 2020 г. россияне прямым поездом смогут добраться также и со Севастополя.

Сейчас железная дорога активно тестируется, чтобы избежать любых форс-мажоров. Машинисты, что называется, набивают руку, поскольку они никогда не ездили по Крымскому мосту.

Билеты на новые поезда продаются с 8 ноября. Более 40 тыс. – уже раскуплены. Первым делом уходят спальные и плацкартные места, на купе – спрос меньше. При этом билеты в кассах на ближайшие даты еще есть.

Ранее "Утро" писало о том, что Крымский мост закроют через неделю.