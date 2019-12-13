Киеву посоветовали заниматься внутренними проблемами страны

Крым останется в составе России, несмотря на попытки Украины вернуть территорию – так хотят сами жители полуострова. Об этом заявила председатель "Украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина.

"Непонятна формулировка "вернуть наш Крым". Невозможно вернуть то, что тебе изначально не принадлежало. Крым никогда не вернется – это аксиома".

По словам Гридчиной, президент Украины Владимир Зеленский живет словно в выдуманном мире. Он узнал бы истинное мнение жителей Крыма о нем, если бы прибыл на полуостров и пообщался с населением. "Я думаю, что такие глупые формулировки мы бы встречали намного реже", - сказала РИА Новости глава организации. По ее словам, президенту стоит заниматься внутренними проблемами страны, а начать с того, чтобы "утихомирить кучку националистов", которые ни во что не ставят Зеленского.

Президент Украины недавно уверенно заявил в эфире телеканала "1+1", что Крым снова войдет в состав страны. Если Россия вернет полуостров и "оккупированный Донбасс", то украинский лидер готов отблагодарить президента России Владимира Путина и пожать ему руку, если потребуется, то и сто раз.

"Если нам вернут наш Крым, а его обязательно когда-то вернут, можно и сто раз. Готов на такие вещи только ради результата".

Ранее Зеленский заявил о желании изменить Минские соглашения, а также ответил на высказывание президента России по поводу транзита газа.

Внутри самой Украины ситуация неспокойная – националисты едва не устроили президенту "коридор позора" в Харькове, как это случилось ранее в Тернополе. А в Мариуполе кортеж Зеленского встретили песней "Я же не лох", отсылающей к диалогу с националистами в Золотом.

