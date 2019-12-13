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Зеленский задушит Донбасс

Зеленский задушит Донбасс
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Украинский лидер хочет нарушить Минские соглашения

Передача украинским военным контроль над границей в Донбассе до проведения выборов помешает урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского изменить Минские соглашения.

"Передача под контроль Украины госграницы в Донбассе убьет Минские соглашения. Туда сразу же ринутся батальоны, начнется удушение ДНР/ЛНР. "Нормандский формат" будет отброшен Киевом за ненадобностью",

написал Пушков в своем Twitter. Он добавил, что нынешнее состояние границы гарантирует безопасность населения.

Зеленский призвал изменить Минские соглашения, особенно в отношении контроля над границей в Донбассе. Президент отметил, что многое за четыре года уже поменялось и нынешняя власть должна выполнять условия, на которые пошла предыдущая.

"Я уверен, что некоторые вещи мы можем изменить и будем менять, потому что именно передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов – это точно не наша позиция",

заявил украинский лидер в эфире канала "1+1".

На саммите в Париже Владимир Путин отметил, что переписывать Минск нельзя: все пункты увязаны и можно потерять все. Он также добавил, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе.

Ранее в Донецке напомнили, что выборы в ДНР и ЛНР будут внеочередными, согласно договоренностям, и они никак не связаны с электоральным циклом на Украине.

Карина СИРАЗОВА

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