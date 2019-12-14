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Раскол: Нострадамус предсказал отделение Крыма

Раскол: Нострадамус предсказал отделение Крыма
Фото: www.globalllokpress.com
Самый известный деятель эпохи Возрождения предрек судьбу полуострова

Найти предсказания Нострадамуса о России на Новый, 2020 год непросто. Все дело в том, что предсказатель говорил о нашей стране довольно мало. Тем не менее, современные ученые нашли в словах гения предсказание для Крыма.  

Так, историк Алексей Пензенский убежден, что один из самых известных деятелей эпохи Возрождения делал предсказания о Крымском полуострове.

"В одном катрене он предсказывает, что Крым перейдет под управление другой страной. По контексту, по лексике этого катрена можно предположить, что там содержится предсказание о поглощении Крымского ханства Российской империей",

- приводит журнал "Огонек" слова эксперта.

При этом астролог Михаил Бородачев упоминаний Крыма в стихах Нострадамуса не находил, однако и он не стал исключать, что такие были. По его словам, ясновидец употребляет в своих предсказаниях Тартарию, вероятно, имея ввиду современную Россию.

 "Я не отрицаю, что он видел Крым. Возможно, он просто не смог детализировать предсказание. Вместе с тем, любой катрен может быть интерпретирован широко", - цитирует его РИА Новости – Крым. 

Республика Крым вернулась в состав России в 2014 году после проведения народного референдума. 

Марина МОНРО

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А Ванга предсказала Чумак и Кашпировский внушили, коктейль из мистиков и колдунов. Настрадамус и про Ленина и Сталина предсказал, в общем всю историю и бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
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