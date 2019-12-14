Самый известный деятель эпохи Возрождения предрек судьбу полуострова

Найти предсказания Нострадамуса о России на Новый, 2020 год непросто. Все дело в том, что предсказатель говорил о нашей стране довольно мало. Тем не менее, современные ученые нашли в словах гения предсказание для Крыма.

Так, историк Алексей Пензенский убежден, что один из самых известных деятелей эпохи Возрождения делал предсказания о Крымском полуострове.

"В одном катрене он предсказывает, что Крым перейдет под управление другой страной. По контексту, по лексике этого катрена можно предположить, что там содержится предсказание о поглощении Крымского ханства Российской империей",

- приводит журнал "Огонек" слова эксперта.

При этом астролог Михаил Бородачев упоминаний Крыма в стихах Нострадамуса не находил, однако и он не стал исключать, что такие были. По его словам, ясновидец употребляет в своих предсказаниях Тартарию, вероятно, имея ввиду современную Россию.

"Я не отрицаю, что он видел Крым. Возможно, он просто не смог детализировать предсказание. Вместе с тем, любой катрен может быть интерпретирован широко", - цитирует его РИА Новости – Крым.

Республика Крым вернулась в состав России в 2014 году после проведения народного референдума.