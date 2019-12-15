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В ночь на воскресенье, 15 декабря, на дно пошел списанный плавучий док с подлодкой, которая также была списана. Это произошло в Южной бухте Севастополя. Данных о пострадавших пока не поступало. О случившемся пишет ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Собеседник информагентства при этом отметил, что оба объекта уже не принадлежат структурам Черноморского флота. Официального подтверждения информации о затонувшей в Крыму подлодке пока не было.
По последним данным, субмарина уже поднялась на поверхность. Плавдок мог пойти ко дну из-за плохого технического состояния, передает Крыминформ со ссылкой на источники.
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