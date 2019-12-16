Деньги за поездку по Крымскому мосту возьмут не со всех

Бесплатно ездить на поездах в Крым смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны в течение всего следующего года без ограничений количества поездок.

Бесплатный проезд будет осуществляться в честь 75-летней годовщины победы в вагонах класса СВ и купейных вагонах. Участники и инвалиды смогут воспользоваться льготами с 23 декабря 2019 по 31 декабря 2020. С ветеранами также бесплатно сможет проехать один сопровождающий при условии оплаты питания и постельного белья, передает сообщение компании "Гранд Сервис Экспресс" РИА Крым.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь – 24 декабря. Продажа билетов открылась 8 ноября, и за первые пять часов было продано более полутора тысяч проездных документов.

