Неизвестный нападает на детей у школ

Жуткие сообщения появляются в СМИ. По данным журналистов, педофил нападает на детей 8-16 лет в Севастополе. Также подобные случаи якобы зафиксировали в Ялте и северных регионах Крыма.

Так, издание Крым.Реалии пишет, что на полуострове уже распространили ориентировки с фотороботом и приметами маньяка. Судя по информации репортеров, педофил уже давно терроризирует россиян – как утверждается в ориентировках, зимой он скрывает лицо с помощью низко надвинутой вязаной шапки и шарфа.

Издание ссылается на собственные источники, а также на письмо российского замминистра образования Крыма Айдера Аблятипова, которое есть в распоряжении редакции. В нем он обращается с предупреждением к руководителям образовательных учреждений и сообщает об уголовном деле, которое завел Следком РФ. Также в статье говорится о том, что сообщения о нападениях на детей распространялись в соцсетях. Возможно, именно с этого и началась паника.

Такой вывод можно сделать, исходя из заявления ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю. Там эту информацию опровергли, передает Вести.Крым. Портал напомнил, что ранее крымские следователи уже комментировали ситуацию. Как выяснилось, СМИ раздули "страшилку", не разобравшись, в чем дело.

"Речь не идет о массовости и фактах изнасилования детей. Цель направленного в департамент образования письма – проведение профилактической работы силами педагогов на постоянной основе", – приводит сайт сообщение.

Выяснилось, что следствие ведется по преступлениям, которые были совершены в разные годы. Разбирательство идет также и по делам, которые поступили в органы СК еще в то время, когда Крым входил в состав Украины.