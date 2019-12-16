Граждане Незалежной мечтают об объединении двух государств

Украинцы восхищены масштабами модернизации инфраструктуры Крыма после воссоединения полуострова с Россией, в том числе красотой Крымского моста. И на фоне таких изменений проклинают бандеровскую власть, захватившую Украину после госпереворота в 2014 году.

В преддверии запуска железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив эмоциональный пост оставил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

"Смотрю я на это видео, восхищаюсь, радуюсь! Такой красоты я еще не видел. С птичьего полета Крымский мост в ночном тумане. Яркий свет, как свет радуги, указывает путь по автомагистрали и железной дороге, соединяя Крым с материком", – написал он в своем Facebook.

По его словам, он испытывает гордость от увиденного, что ранее казалось сказкой, но оказалось на сегодня реальностью.

"Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своем пути ничего", – считает экс-депутат.

Журавко предложил представить, что вот этот мост Украина и Россия построили вместе, и сколько еще могли бы создать "полезного для наших народов". Он признался, что мечтает, чтобы украинцы на российских поездах ездили как в Крым, так и в Сочи, а в перспективе два государства объединились и стали "могучей, единой страной".

"Вместе мы сила! Вместе мы должны остановить эту проклятую войну! Она не наша! Наше, наших народов, – это Победа, дружба и строительство мостов между нами", – подчеркнул Журавко.

Напомним, первый поезд по железнодорожной части Крымского моста должен пойти 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь. На открытии перехода запланирован визит президента РФ Владимира Путина.

