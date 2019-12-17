В Незалежной "разгадали" страшный план Москвы

В Киеве снова заявили о готовящемся захвате "оккупантами" украинских территорий. На этот раз, по мнению экс-представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина, российские военные воспользуются железнодорожной веткой Крымского моста, чтобы "рвануть на север".

"Оккупанты для того ее и сооружают, чтобы на юге Украины иметь не просто плацдарм агрессии, а плацдарм агрессии, который они смогут полностью обеспечивать железнодорожным транспортом", – цитирует Бабина "Обозреватель".

По его словам, таким образом, Россия сможет наращивать группировку, поставлять вооружение и боеприпасы, горюче-смазочные материалы и военную технику".

Более того, Бабин считает, что Россия может использовать ядерное оружие, которое якобы хранится в Крыму.

Стоит отметить, что российская группировка в Крыму могла бы захватить юг Украины и без ядерного оружия, но такие цели вряд ли будут ставиться в обозримом будущем.