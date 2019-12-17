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В Киеве снова заявили о готовящемся захвате "оккупантами" украинских территорий. На этот раз, по мнению экс-представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина, российские военные воспользуются железнодорожной веткой Крымского моста, чтобы "рвануть на север".
"Оккупанты для того ее и сооружают, чтобы на юге Украины иметь не просто плацдарм агрессии, а плацдарм агрессии, который они смогут полностью обеспечивать железнодорожным транспортом", – цитирует Бабина "Обозреватель".
По его словам, таким образом, Россия сможет наращивать группировку, поставлять вооружение и боеприпасы, горюче-смазочные материалы и военную технику".
Более того, Бабин считает, что Россия может использовать ядерное оружие, которое якобы хранится в Крыму.
Стоит отметить, что российская группировка в Крыму могла бы захватить юг Украины и без ядерного оружия, но такие цели вряд ли будут ставиться в обозримом будущем.
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