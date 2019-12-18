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Россиянам придется потерпеть неудобства.
Неделю назад Минтранс РФ сообщал, что начиная с сегодняшней ночи и до 23:59 25 декабря движение по Крымскому мосту могут ограничить из-за технологических работ.
18 декабря, дабы россияне избежали транспортного коллапса на переходе через Керченский пролив, СМИ продублировали эту информацию. Так, об ограничениях, которые сегодня вступают в силу, пишет "Интерфакс".
Тем, кто мечтал прокатиться по мосту, придется немного подождать.
Отметим, что за судьбой Крымского моста продолжают пристально следить из Незалежной. Однако не все пророчат ему обрушение и прочие несчастья. Так, ранее экс-депутат Рады, напротив, мостом восхитился и проклял 2014-й год, когда в стране случился госпереворот.
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