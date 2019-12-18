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Крымский мост сильно расширили

Крымский мост сильно расширили
Фото:most.life/multimedia
На переправе через Керченский пролив все готово к запуску поездов

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершилось. Все готово к работе. Это подтвердил Ростехнадзор.

Строительство контролировала специальная рабочая группа, а в декабре провели последние проверки. Федеральное дорожное агентство выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает ТАСС.

Перед началом движения поездов сооружение передадут балансодержателю, процедура должна завершиться до 24 декабря. Сейчас специалисты проверяют железнодорожную автоматику моста.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь – 24 декабря. Продажа билетов открылась 8 ноября, и за первые пять часов было продано более полутора тысяч проездных документов. Участники Великой Отечественной войны смогут целый год ездить на поездах бесплатно.

Карина СИРАЗОВА

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