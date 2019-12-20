На полуострове закрасили портрет президента России

Набережную Ялты несколько лет украшал яркий портрет лидера россиян Владимира Путина за штурвалом, которого изобразили на фоне истребителя. Однако в начале декабря крымчане заметили, что портрета главы государства больше нет – его закрасили.

На этот факт обратили внимание авторы канала TravelManiac в Яндекс.Дзене. По их информации, портрет Путина появился на набережной в 2014-м после воссоединения Крыма с Россией. Туристы толпами шли к этой новой достопримечательности города, чтобы сфотографироваться с самим президентом России, хоть и нарисованным.

Жители Ялты очень удивились, когда в начале декабря заметили, что радовавший взгляд портрет Путина исчез – вместо него теперь белая стена. Авторы канала напоминают, что это не первое изображение президента России, которое нарисовали в Крыму и которое через какое-то время закрасили. Так, в феврале 2018-го убрали портрет Путина на пятиэтажке в Севастополе.