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Из Крыма исчез Путин

Из Крыма исчез Путин
Фото: www.globallookpress.com
На полуострове закрасили портрет президента России

Набережную Ялты несколько лет украшал яркий портрет лидера россиян Владимира Путина за штурвалом, которого изобразили на фоне истребителя. Однако в начале декабря крымчане заметили, что портрета главы государства больше нет – его закрасили.

На этот факт обратили внимание авторы канала TravelManiac в Яндекс.Дзене. По их информации, портрет Путина появился на набережной в 2014-м после воссоединения Крыма с Россией. Туристы толпами шли к этой новой достопримечательности города, чтобы сфотографироваться с самим президентом России, хоть и нарисованным. 

Жители Ялты очень удивились, когда в начале декабря заметили, что радовавший взгляд портрет Путина исчез – вместо него теперь белая стена. Авторы канала напоминают, что это не первое изображение президента России, которое нарисовали в Крыму и которое через какое-то время закрасили. Так, в феврале 2018-го убрали портрет Путина на пятиэтажке в Севастополе. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Злой Кот
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когда крымчане начнут жить на МРОТ воооооот с такой коммуналкой как вся россия .....то сами захотят в украину
Гость
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Жалко. Не там закрасили.
Гость
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А жаль!
Гость
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Ровно наоборот Украина это мелкая область вокруг Киева/Полтавы а всё остальное к Украине присоединили русские
Вадим
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Крым это территория Украины, а "Исконно русские" болота, могут легко поместиться в рамки одной Московской области, а всё остальное Россия присоединяла кровью, воровством, враньём.
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