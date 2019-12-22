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Вот это поворот: на Крымском мосту засекли неопознанный объект

Вот это поворот: на Крымском мосту засекли неопознанный объект
Фото: www.globallookpress.com
Россияне теряются в догадках

Загадочное видео всполошило народ. СМИ распространили ролик, где по Крымскому мосту передвигаются неопознанные объекты. Речь идет о железнодорожной части, которую готовят к торжественному открытию. Из-за технических работ даже временно перекрыли часть Керченского пролива, что вызвало праведный гнев в Незалежной.

Видеоролик, снятый накануне, вызвал среди пользователей Сети бурные споры. Несмотря на заверения журналистов изданияКерчьИНФО в том, что это пробные поезда, публика засомневалась. В комментариях под видео, опубликованном на канале Youtube, выдвигаются разнообразные предположения.

"похоже на рельсовый автобус (элекстричка короче)", "поезд из двух вагонов? ничего невидно или не понятно...."  "Похоже, автобус катают",

– теряются в догадках зрители (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее раздраженные успешным завершением стройки века украинские СМИ писали, что по Крымскому мосту запустили "вонючие поезда".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Андрей
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