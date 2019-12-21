Сегодня запрет на движение судов вступил в действие

Подготовка к важному событию поставила Незалежную на уши.

Открытие железнодорожной части Крымского моста не дает покоя соседям. На Украине бурно возмущаются из-за временных мер безопасности, о которых предупредил Минтранс России.

"В период с 00:00 21.12.2019 по 23:59 24.12.2019 не рекомендуется выход судов в акваторию Крымского моста в связи с проведением технологических работ", – говорится в сообщении на сайте ведомства.



Напомним, первый поезд пустят по транспортному переходу 25 декабря. Об этом сообщает ТАСС. Ожидается, что торжественную церемонию посетит российский президент Владимир Путин. Он первым проедет по Крымскому мосту. В связи с последним этапом подготовки Керченский пролив частично перекрыли.

Украинские СМИ разразились гневными статьями. Так, одиозный "Обозреватель" пишет, что Россия "внезапно" закрыла пролив. Свое фи высказал также руководитель проекта в "Институте Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко. Он раскритиковал украинский МИД за отсутствие реакции на действия "агрессора" в своем Фейсбук.

Ранее украинские журналисты писали о "вонючих" поездах на Крымском мосту.

