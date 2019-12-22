Компании Незалежной подсуетились, чтобы нажиться на поставках голубого топлива

После того, как Москва и Киев договорились о транзите газа, предприимчивые украинские компании поспешили занять свое место под солнцем. Пять из них заключили с "Газпромом" контракты на поставку газа с 1 января спустя всего день после переговоров двух стран, как выяснили журналисты Незалежной.

Об этом рассказал источник агентству "ЛигаБизнесИнформ". Впрочем, никаких подробностей договоров нет. Неизвестно, о каких компаниях и объемах голубого топлива идет речь.

Несколько месяцев Россия и Украина обсуждали танзит газа через последнюю. Москва предлагала пакетное решение вопроса, касающееся судебных споров и поставок голубого топлива в Незалежную.

В пятницу, 20 декабря стороны подписали в Минске протокол по газовому сотрудничеству. "Газпром" и "Нафтогаз" продолжат транзит и урегулируют взаимные претензии. Россия выплатит 2,9 млрд долларов Незалежной по решению Стокгольмского арбитража.Также источник сообщил, что стороны вскоре заключат контракт на 5 лет. Документ также касался возможности прямых поставок газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.