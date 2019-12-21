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Москва отказалась от ультиматума по транзиту газа через Украину

Ультиматум Москвы по транзиту газа через Украину провалился
Фото: www.globallookpress.com
Незалежная получит российские деньги

Раскрыты подробности переговоров, которые прошли в Берлине.

В Незалежной ликуют: Киев получит от Москвы три миллиарда долларов и выгодный контракт на прокачку "голубого топлива". Хорошими новостями похвастался помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"…у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договорённостям Украина по решению Стокгольмского арбитража получит $3 млрд",

цитирует его "Громадське".

Дополнительные детали соглашения в Незалежной раскроют уже сегодня – в офисе Зеленского пройдет брифинг.

Ранее украинский лидер заявил, что не возьмет денег с "Газпрома", который тот должен выплатить по решению Стокгольмского арбитража. Зеленский обмолвился, что Киев готов получить долг газом. Однако предложение президента, судя по всему, переиграли.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Писуля, Черникова! А че ты так радуешься за Украину, или сама хохлуха? Откуда такое злорадство в адрес России?
Гость
Ответить
а харя от 3 миллиардов не треснет
Гость
Ответить
скрывают детали- значит стыдно!
Гость
Ответить
Тогда необходим импичмент солнцеликому и его своре.
игорь
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еще раз доказывают предатели россии что им страна честь и достоинство по барабану когда бабло можно в зарубежные банки положить)
Николай
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С колен никак не встается ? Оставайтесь в этой ....
Андрей
Ответить
Досюсюкались с хохлами... гнать эту команду нужно, что президента окружает. Нужны сталинские министры, а не эти слюнтяи!
Гость
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Эх, Рассея!!!!
М
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нужно официальных сообщений дождаться а не сплетней с утра,хотя я тоже не верю что наши буржуи чтото отстоят а не прос ..т,пока все это похоже на вести из свинарника
Гость
Ответить
до каких пор будем унижаться
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