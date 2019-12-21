Незалежная получит российские деньги

Раскрыты подробности переговоров, которые прошли в Берлине.

В Незалежной ликуют: Киев получит от Москвы три миллиарда долларов и выгодный контракт на прокачку "голубого топлива". Хорошими новостями похвастался помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"…у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договорённостям Украина по решению Стокгольмского арбитража получит $3 млрд",

– цитирует его "Громадське".

Дополнительные детали соглашения в Незалежной раскроют уже сегодня – в офисе Зеленского пройдет брифинг.

Ранее украинский лидер заявил, что не возьмет денег с "Газпрома", который тот должен выплатить по решению Стокгольмского арбитража. Зеленский обмолвился, что Киев готов получить долг газом. Однако предложение президента, судя по всему, переиграли.